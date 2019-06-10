В Конгрессе США рассказали о целях проверки Facebook и Google

Как пояснил конгрессмен Дэвид Чичиллини, Google контролирует 94% поисковых запросов на мобильных телефонах, а в Facebook зарегистрированы 2,7 млрд пользователей.

Конгрессмен-демократ Дэвид Чичиллини в эфире Fox News Sunday рассказал о целях антимонопольного расследования в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google, которое планирует провести юридический комитет.

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«Это масштабное исследование на цифровом рынке и изучение причин доминирования крупных технологических платформ», — пояснил он. Конгрессмен указал, что Google контролирует 94% поиска на мобильных телефонах, а в Facebook зарегистрированы 2,7 млрд пользователей, передает РБК.

Как заявил конгрессмен, на самом деле приложения «не являются полностью бесплатными», поскольку они собирают данные пользователей, что наносит ущерб неприкосновенности личной жизни людей. «Есть достаточно много сведений о нецелевом использовании таких данных, об устранении конкурентов и недобросовестном поведении в ущерб инновациям и предпринимательству», — отметил Чичиллини.

По его словам, целью расследования является наиболее полное представление о недостатках этого сегмента экономики, устранение «эксцессов монополизации» и обеспечение доступа пользователей к широкому ассортименту продукции.

Конгрессмены-демократы объявили о начале расследования в отношении указанных компаний в начале недели. Reuters со ссылкой на источники тогда же передавал, что Федеральная торговая комиссия и Минюст США готовятся расследовать возможные нарушения Facebook, Amazon, Apple и Google антимонопольного законодательства. По данным агентства, первые две компании находятся под наблюдением ФТК, а вторые две курирует Министерство юстиции.