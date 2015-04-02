В NASA анонсировали самую короткую за последний век "кровавую Луну"

По расчетам астрономов, лунное затмение начнется в 9 часов утра в субботу по Гринвичу (12 часов дня по Киеву), когда земная тень начнет закрывать диск Луны от света Солнца.

Через три часа, в 11 часов 57 минут по Гринвичу (14 часов 57 минут по Киеву), затмение достигнет полной фазы, которая продлится всего пять минут.

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Насладиться видом "кровавой Луны" смогут жители российского Дальнего Востока, Восточной Сибири, государств Восточной и Юго-Восточной Азии, граждане Соединенных Штатов и Канады, а также Мексики и Австралии.

НАСА и интернет-обсерватория Slooh организуют трансляции этого знаменательного события для жителей тех уголков Земли, которые не смогут увидеть его.

Данное затмение является третьим в своеобразной четверке полных лунных затмений, которые происходили или еще произойдут в прошлом и нынешнем году.

Первое из них произошло 15 апреля 2014 года, второе – в октябре минувшего года, а последнее состоится 28 сентября текущего года. Предыдущая подобная четверка затмений произошла в 2003 году, а всего за весь грядущий век будет лишь восемь подобных эпизодов, сообщает РИА Новости.

Лунные затмения происходят, когда естественный спутник нашей планеты, двигаясь вокруг Земли, входит в земную тень. Если бы плоскости орбит Луны и Земли совпадали, то лунные затмения повторялись бы каждый месяц. Но угол между ними составляет 5 градусов: чтобы произошло затмение, Луна в полнолуние должна находиться в точке пересечения ее орбиты и плоскости земной орбиты — эклиптики. За год обычно происходят одно-два лунных затмения.