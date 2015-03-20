Весь мир наблюдает полное солнечное затмение. Событие окончено (фоторепортаж)

Сегодня на Земле наблюдают полное солнечное затмение.

Лучше всего его будет видно в Арктике и северной Европе, в частности - на Фарерских островах и Свальбарде, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Это первое полное солнечное затмение в Европе за более чем 10 лет.

Затмение происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей. Несмотря на то, что Солнце во много раз больше Луны, спутник находится значительно ближе к нашей планете, поэтому в определенный момент Солнце и Луна кажутся одного размера.

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Специалисты предупреждают, что в ходе затмения прямо смотреть на Солнце ни в коем случае нельзя. Обычные солнцезащитные очки также не подойдут, вместо них нужно использовать специальные приспособления для наблюдения за солнцем. Их также можно изготовить самостоятельно: из листа бумаги с дырками или дуршлага, подойдет также закопченное стекло, светофильтры для фотокамер, маска сварщика.