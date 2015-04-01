К 1 апреля Google запустил "зеркальный" поисковик

Основной продукт Google, поисковик, показали в зеркальной версии. На сайте com.google все элементы отображаются задом наперед. Об этом сообщает Новое Время.

Как отметили в компании, у шутки есть серьезный подтекст - показать то, как корпорация стремится смотреть на привычный вещи под другим углом. Кроме того, новый "поисковик" стал первым случаем использования домена .google, который был получен в прошлом году ради запуска новых проектов IT-гиганта.

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Также поисковик добавил юмора и в другие свои сервисы. Пользователям супербыстрых оптоволоконных сетей Google Fiber предложили включить dial-up режим. Японский филиал компании презентовал "клавиатуру", которой можно управлять ртом, и Google Panda - плюшевую панду, которая отвечает на запросы пользователей аналогично Google Now.

Также в мобильной версии браузера Google Chrome запустили возможность сделать селфи.