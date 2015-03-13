Google представила ноутбук с сенсорным экраном

Устройство получило сенсорный дисплей, алюминиевый корпус и мощную батарею, которой хватает на 12 часов работы, сообщает канал 24.

Новый Chromebook доступен с процессорами Intel Core i5 и Core i7 с тактовой частотой 2.2 ГГц и 2.4 ГГц соответственно. Объем "оперативки" — 8 или 16 Гб, а внутреннего накопителя — 32 или 64 Гб, в зависимости от комплектации.

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Также есть два универсальных порта USB Type C, модули Wi-Fi, Bluetooth 4.0 и веб-камера 720р. Работает ноутбук под управлением гугловской "операционки" Chrome OS. Цена — от 999 долларов.