В Сирии нашли тайник с сокровищами
05:17, 30 июня 2019Наука и IT
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Всего было найдено более 100 ценных предметов.
Среди сокровищ была статуя льва и различные древние камни / фото sana
Сирийские военные в ходе операции в городе Растан на севере провинции Хомс нашли тайник с сокровищами.
Об этом рассказал эксперт из департамента древностей и музеев страны Лубаба аль-Али, передает SANA.
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Всего было найдено более 100 ценных предметов. В частности, древняя коллекция глиняных сосудов разных размеров и светильников. Также там была статуя льва и различные древние камни.
«На одной из печатей из оникса мы обнаружили египетские иероглифы», — добавил аль-Али.
По словам эксперта, найденные ценности могли отправить контрабандой за рубеж.
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