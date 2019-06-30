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В Сирии нашли тайник с сокровищами

05:17, 30 июня 2019
Наука и IT
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Среди сокровищ была статуя льва и различные древние камни / фото sana

Об этом рассказал эксперт из департамента древностей и музеев страны Лубаба аль-Али, передает SANA.

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Всего было найдено более 100 ценных предметов. В частности, древняя коллекция глиняных сосудов разных размеров и светильников. Также там была статуя льва и различные древние камни.

«На одной из печатей из оникса мы обнаружили египетские иероглифы», — добавил аль-Али.

По словам эксперта, найденные ценности могли отправить контрабандой за рубеж.

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Теги: #Сирия#сокровища