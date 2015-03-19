Швейцарцы намерены производить умные часы совместно с Intel и Google

Об этом заявил глава LVMH Жан-Клод Бивер, передает Новое время со ссылкой на Bloomberg.

Запуск продукта, созданного на платформе SoC от Intel и платформе Android Wear от Google, запланирован на конец 2015 года, заявил Бивер на выставке часовой промышленности Baselworld.

В TAG Heuer планируют собирать новый для себя продукт в США.

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Как отмечает издание, на рынок электронных устройств такого типа вышла целая серия швейцарских производителей классических часов, в том числе Swatch, Breitling, Frederique Constant и немецкая компания Montblanc.

При этом в своем стремлении составить конкуренцию часам от Apple TAG Heuer стали первыми традиционными часовщиками, решившими объединить усилия с Google.

Ранее УНИАН сообщал, что названы цены на Apple Watch.