Швейцарцы намерены производить умные часы совместно с Intel и Google
Швейцарский производитель престижных часов TAG Heuer, входящий в концерн LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton), намерен начать производство умных часов совместно с Intel и Google.
Об этом заявил глава LVMH Жан-Клод Бивер, передает Новое время со ссылкой на Bloomberg.
Запуск продукта, созданного на платформе SoC от Intel и платформе Android Wear от Google, запланирован на конец 2015 года, заявил Бивер на выставке часовой промышленности Baselworld.
В TAG Heuer планируют собирать новый для себя продукт в США.
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Как отмечает издание, на рынок электронных устройств такого типа вышла целая серия швейцарских производителей классических часов, в том числе Swatch, Breitling, Frederique Constant и немецкая компания Montblanc.
При этом в своем стремлении составить конкуренцию часам от Apple TAG Heuer стали первыми традиционными часовщиками, решившими объединить усилия с Google.
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