Сильнейшая за два года солнечная буря может вызвать северное сияние над Европой и США (фото, видео)

13:24, 18 марта 2015
Наука и IT
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Сильная солнечная буря потрясла Землю удивительно большим геомагнитным толчком 17 марта.

gazeta.ru

Американские синоптики утверждают, что она может вызвать северное сияние намного южнее, чем оно обычно наблюдается. Данных о разрушениях на Земле из-за бури не поступало, сообщает ZN.UA со ссылкой на Associated Press.

Северное сияние в Москве / gazeta.ru

Национальное управление океанических и атмосферных явлений оценило бурю в 4 балла из 5 по шкале геомагнитных эффектов. Она была признана сильнейшей с осени 2013 года.

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Синоптики говорят, что существует большая вероятность смещения границ северного сияния на юг и оно некоторое время может наблюдаться в центральных штатах США, Германии и Польше. Россияне, в частности, жители Москвы 17 марта вечером уже смогли его увидеть.

Северное сияние в Санкт-Петербурге / gazeta.ru

Ученые из финского института Аальто опубликовали аудиозаписи хлопков, сопровождающих северное сияние. По предварительным данным, эти звуки могут вызываться теми же процессами, что и свечение верхних слоев атмосферы.

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