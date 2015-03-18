Сильнейшая за два года солнечная буря может вызвать северное сияние над Европой и США (фото, видео)

Американские синоптики утверждают, что она может вызвать северное сияние намного южнее, чем оно обычно наблюдается. Данных о разрушениях на Земле из-за бури не поступало, сообщает ZN.UA со ссылкой на Associated Press.

Национальное управление океанических и атмосферных явлений оценило бурю в 4 балла из 5 по шкале геомагнитных эффектов. Она была признана сильнейшей с осени 2013 года.

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Синоптики говорят, что существует большая вероятность смещения границ северного сияния на юг и оно некоторое время может наблюдаться в центральных штатах США, Германии и Польше. Россияне, в частности, жители Москвы 17 марта вечером уже смогли его увидеть.

Ученые из финского института Аальто опубликовали аудиозаписи хлопков, сопровождающих северное сияние. По предварительным данным, эти звуки могут вызываться теми же процессами, что и свечение верхних слоев атмосферы.