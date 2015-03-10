Ученые считают, что биологический потенциал человека позволяет жить до 500 лет

Биологический потенциал человека позволяет достигать возраста в 500 лет. Об этом заявил президент венчурного инвестиционного подразделения корпорации Google - Google Ventures Билл Мэрис в интервью, опубликованном в понедельник агентством Bloomberg, сообщает ТАСС.

"Я считаю, что прорывные достижения в медицине и развитие биомеханики даст возможность человеку достигать возраста в 500 лет", - заметил Мэрис.

Он сообщил, что сейчас Google инвестирует в компании-стартапы, которые занимаются исследованиями в области генетики и диагностики заболеваний, включая раковые. "Мы имеем инструменты в области исследования жизни, которые позволяют реализовать самые смелые планы", - подчеркнул он.

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Билл Мэрис изучал нейробиологию в американском Университете Дьюка. В последние годы он работает над проектами по продлению срока жизни человека. Нынешний подход Google состоит в том, что современный человек способен за счет правильного образа жизни достичь возраста в 120 лет. Однако затем ему потребуется помощь со стороны нового поколения машин для того, чтобы продлить практически до бесконечности свою жизнь.

На состоявшемся в минувшем году в Нью-Йорке международном конгрессе "Глобальное будущее 2045", известный американский футуролог и изобретатель Рэймонд Курцвейл заявил, что через 30 лет человечество научится обеспечивать себе практически неограниченную жизнь за счет создания совместимых с человеческим организмом новых биологических машин.

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По мнению Курцвейла, развитие компьютерной технологии и нейробиологии позволит навсегда сохранить работу мозга отдельного человека. При этом прогресс в других областях медицины даст возможность менять в организме "отслужившие свой срок части".