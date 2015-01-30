Доходы Google выросли, но не оправдали ожиданий - BBC

Интернет-гигантGoogle сообщил о прибыли в объеме 4,76 млрд долларов, полученный в четвертом квартале 2014 года, сообщает BBC Украина.

Это почти на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Впрочем, доходы оказались меньше, чем ожидалось.

Google, как и другие американские компании, пострадала от укрепления доллара США.

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Фирма заявила, что ее доходы были бы на 541 млн выше, если бы валютные курсы были более благоприятными.

Стоимость клика - или сумма, которую Google может взыскать с рекламодателей за размещение рекламы в своей сети - снизилась на 3% за квартал. Это свидетельствует о том, что Google до сих пор с трудом поднимает цену на мобильную интернет-рекламу.

За этими данным пристально следят инвесторы, которые опасаются, что мобильный рекламный бизнес компании окажется не таким удачным, как ее интернет-поисковик. Это особенно беспокоит инвесторов, учитывая то, что пользователи все чаще выходят в интернет с мобильных устройств.