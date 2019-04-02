В США создали робота-юмориста с искусственным интеллектом (видео)
В Орегонском университете США создали робота-стендап-комика с искусственным интеллектом.
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Как сообщается в сюжете ТСН, робот может подражать комикам и произносить шаблонные шутки из базы данных. Однако понимать их искусственному интеллекту не по силам, по крайней мере пока что. Ведь чувство юмора требует понимания социальных норм и контекстов. Именно это делает юмор самобытным и интересным.
Кроме того, чтобы смешить людей, нужно иметь навыки импровизации и талант творческого мышления. Специалисты в области IT говорят: сейчас хорошее чувство юмора – едва ли не единственное, что отличает людей от роботов.
Ранее робот-хирург провел первую операцию в Украине. Операция работа ДаВинчи прошла в Виннице. Местные врачи роботизированную хирургию назвали отечественным прорывом.