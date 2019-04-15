В космосе защитная составляющая ДНК стареет быстрее

Ученые NASA выяснили это, проведя эксперимент с участием астронавтов-близнецов.

Ежедневная жизнь на борту Международной космической станции проходит по-настоящему быстро. Двигаясь со скоростью 27 тысяч километров в час на высоте 500 километров над поверхностью Земли, астронавты ежедневно видят 16 восходов и закатов Солнца каждый день, пока мчатся в пространстве внутри коробки с кучкой людей, от которых зависит выживание.

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Чтобы понять футуристическое видение жизни за пределами планеты, достаточно посмотреть голливудские фильмы вроде «Марсианина», «Гравитации» и «Интерстеллара». Но как человеческое тело отреагирует на жизнь в космическом корабле? Какими будут последствия для здоровья? Будут ли космические путешественники стареть иначе, чем те, кто остался на Земле? Насколько люди адаптированы к космическому пространству? Об этом на страницах Newsweek пишет профессор радиационной биологии рака и онкологии Государственного университета Колорадо Сюзан Бейли.

Все эти вопросы тревожат NASA. То, как длительные космические миссии могут повлиять на человеческое тело и будут ли эти изменения постоянными или обратными после возвращения на Землю, не может сказать наверное никто. Однако, возможность исследовать это появилась благодаря астронавтам-близнецам Скотту и Марку Келли. В ноябре 2012 года NASA выбрало Скотта Келли для его первой миссии продолжительностью в один год. На пресс-конференции перед отправкой астронавт намекнул, что эта миссия может дать шанс сравнить влияние космоса на жизнедеятельность его тела с состоянием его брата-близнеца Марка, который остается на Земле.

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Близнецы Келли были людьми со схожим фенотипом и генотипом. Это идеальные условия для космического исследования. Скотт провел на МКС год, а его брат Марк на родной планете. Автор замечает, что этот первый эксперимент на данный момент дает наиболее широкий взгляд того, как тело реагирует на космические полеты. Его результаты будут ориентиром для будущего персонализированного подхода для оценки влияния на здоровье астронавтов внеземного пространства.

«Наше исследование выявило, что особый стресс и внеземные факторы, которые действуют на астронавтов во время космических полетов, вещи, такие как изоляция, микрогравитация, высокий уровень углекислого газа и космическое облучение, ускоряют сокращения и старения теломеров», - пишет автор.

Главная функция теломеров — это защита ДНК от повреждений. Чтобы проверить это, ученые оценили длину теломер в образцах шаги, взятых у каждого из астронавтов-близнецов перед, во время и через год после миссии на МКС. В начале исследования у Скотта и Марка были теломеры относительно одинаковой длины.

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Также, как и ожидалось, длина этих структур ДНК у Марка, который оставался на Земле, была относительно стабильной на протяжении всего исследования. Но у Скотта она была значительно длиннее, когда у него брали образцы на борту МКС. И это абсолютно противоположно тому, что ожидали увидеть ученые.

Более того, когда Скотт вернулся на Землю длина его теломер начала быстро сокращаться. Через несколько месяцев она стабилизировалась и стала примерно такой же, как и до полета. Однако, с точки зрения процессов старения и риска заболевания, его теломеры стали гораздо короче после путешествия на МКС. Для ученых вызовом теперь стало выяснить, как и почему пребывание в космосе так влияет на важную структуру ДНК.