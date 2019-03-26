Путешествие на край земли: украинские полярники отправились на станцию "Академик Вернадский" (фото, видео)

Во время экспедиции планируют провести выборы, перейти к ПЦУ и отремонтировать станцию.

Украинские полярники отправились на антарктическую станцию "Вернадский". Для этого они должны преодолеть 15 тысяч километров самолетом и кораблями. В планах на нынешнюю экспедицию, кроме научных задач, отремонтировать здания, установить новое оборудование, провести выборы и проголосовать за переход самого дальнего от Украины прихода к Поместной церкви Украины, говорится в выпуске ТСН.

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Впервые украинских полярников провожают с церковным колоколом, а за успех экспедиции и здоровья ее участников молится Митрополит Епифаний: "В знак благословения хочу подарить вам икону святителя Николая, который является хранителем путешествующих".

Митрополит дарит полярникам копию Томоса, они рассказывают об уникальности украинской станции. В частности о том, что еще британские ученые заметили большую озоновую дыру над полюсом и уже много лет украинцы ежедневно по восемь раз измеряют толщину озона.

В этом году на станцию "Вернадский" снова возвращаются женщины. Среди участников экспедиции Антон Омельченко - правнук того самого Антона Омельченко - первого украинца, который в 1911 году ступил на землю Антарктиды. Омельченко участвовал в известной экспедиции британца Роберта Скотта к Южному Полюсу. Тогда украинец отвечал за лошадей и провизию, его правнук Антон в этой экспедиции будет отвечать за тепло и воду.

Станцию "Вернадский" впервые за последние десятилетия ждет масштабная реконструкция: установят топливные котлы, опреснитель. Главная задача у руководства - провести выборы. В этом году на "Вернадского" будет голосовать рекордное количество украинцев - почти сорок человек. Прогнозируют, что явка будет 100%.

Кроме того, Евгений Дикий собирается провести собрание и поставить на голосование вопрос о переходе самого отдаленного и самого южного православного храма в мире - часовни на "Вернадского" в Православною церковь Украины. Хотя большинство участников экспедиции ученые, но признаются, когда на море шторм, а на дворе сильный ветер, у Бога на "Вернадского" верят все.

Как сообщал УНИАН, на антарктической станции "Академик Вернадский" обустроили избирательный участок для голосования. Полярники будут использовать не "живые" бюллетени, а их распечатанные скан-копии, которые на станцию накануне голосования пришлет Центральная избирательная комиссия.