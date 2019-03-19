В Антарктиде обустроили самый отдаленный участок для голосования на выборах президента Украины

Полярники будут голосовать не на «живых» бюллетенях, а на их копиях, которые пришлет Центральная избирательная комиссия.

На станции «Академик Вернадский» в Антарктиде обустроили самый отдаленный от Киева спецучасток голосования на выборах президента - он расположен в 15 тыс. км от столицы Украины.

Читайте такжеОпределился состав очередной экспедиции украинцев в Антарктиду

На спецучастке будут голосовать 34 человека: 11 участников постоянной экспедиции («зимовщики», которые находятся на станции целый год) и 23 ученых сезонной экспедиции (приехали в конце января), передает hromadske.ua.

Полярники будут голосовать не на «живых» бюллетенях, а на их копиях, которые пришлет Центральная избирательная комиссия. Кабинку для голосования установят в самом большом помещении станции - столовой.

Подсчитывать голоса будут в присутствии всех экспедиторов. Также из присутствующих на станции сформировали избирательную комиссию, в которую вошли четверо людей.

Из-за погодных условий передать протокол комиссии и сами бюллетени могут только через месяц или даже год после голосования, поэтому их скан-копии присылают в ЦИК в Киеве.

«Если гражданину не безразлично, что станет с его голосом, он и в 15 тыс. км от дома, посреди снегов и айсбергов, найдет возможность проголосовать», - отметил руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Экспедиторы голосуют на станции «Академик Вернадский» с 1998 года. Они могут избирать президента, парламент (по спискам партий), впрочем не голосуют за кандидатов на мажоритарных округах и не принимают участия в местных выборах.