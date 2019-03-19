Ученые вырастили мини-мозг, способный управлять мышцами

Достижение поможет лучше исследовать различные заболевания, связанные с мотонейронами.

Ученым удалось вырастить миниатюрный человеческий мозг с прикрепленным спинным мозгом и мышечными тканями в лабораторных условиях. И это может ускорить исследования различных тяжелых заболеваний. Серая горошина величиной с чечевицу, которая состоит из мозговых клеток, спонтанно начала выпускать подобные на усики окончания для связи со спинным мозгом и мышцами.

Как сообщает The Guardian, после установления соединения ученые наблюдали сокращение мышечных тканей под контролем так называемого мозгового органоида. Исследование – одно из последних попыток все более сложного искусственного воссоздания человеческого мозга в лабораторных условиях. И в этот раз оно предусматривало соединение с другими компонентами центральной нервной системы.

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Мадлен Ланкастер, которая возглавила исследования в Лаборатории молекулярной биологии Совета медицинских исследований в Кембридже объяснила: «Нам нравится расценивать это как мини-мозг на ходу». Ученые использовали новый метод выращивания миниатюрного мозга из человеческих стволовых клеток, который позволяет органоиду достичь более «продвинутого» этапа развития, чем во время экспериментов в прошлом.

Последний такой искусственный мозг в измерении количества нейронов близок к тому, который наблюдается у плода на 12-16 неделе беременности. Однако, ученые подчеркивают, что эта структура все еще слишком мала и примитивна, чтобы иметь любые мысли, чувства или сознание.