Черные наушники AirPods и iPod нового поколения: наиболее ожидаемые новинки на презентации Apple (видео)

25 марта состоится традиционная презентация новинок от компании Apple.

Прежде всего, на конференции ожидается анонс новых сервисов. Ходят слухи, что это будут новостной и долгожданный стриминговой видеосервис. Ими можно будет пользоваться по ежемесячной или годовой подписке.

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Первый сервис предоставит платный доступ к крупнейшим мировым СМИ и интернет-изданиям. А вот стриминговой сервис Apple станет своеобразным прототипом платформы Netflix, где будут размещаться фильмы, шоу, сериалы, в том числе производства Apple.

Кроме того, ожидается, что на презентации представят новые версии планшетов iPad Mini 5 и iPad, а также плеер iPod touch седьмого поколения, черные беспроводные наушники AirPods 2 и, возможно, новую версию беспроводной зарядной станции AirPower.