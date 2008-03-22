Microsoft предупреждает о новой атаке на Word

Корпорация Microsoft предупреждает пользователей персональных компьютеров о возможной атаке кибер-преступников через файлы программы Word, сообщает Интернет версия журнала «PC World».

Проблема связана с компонентом Jet Database Engine, который используется в программах Microsoft Office и, в частности, в Microsoft Access. Речь идет об использовании злоумышленниками повсеместно применяемых текстовых файлов формата doc программы Microsoft Word. Как отмечает издание, хакеры могут "посеять злонамеренный код" в эти файлы и любую программу, которая их открывает, из-за пробела в операционной системе Windows, на которой пока нет патча - исправления ошибки.

Будьте более внимательны, когда открываете в Windows документы, в особенности если они в формате doc, советуют эксперты. "Не открывайте и не сохраняйте файлы Word, которые вы получили от источника, не вызывающего доверия, или если вы получили файлы неожиданно от проверенного адресата", - говорится в сообщении на сайте корпорации.

В нем сообщается, что риску подвержены пользователи многих версий программы Word, включая Word 2007, 2003, 2002 и 2000, которые не используют Windows Vista и Windows Server 2003, Service Pack 2. Эти операционные системы имеют обновленные версии Jet Database Engine и не имеют ошибок, сообщает Microsoft.