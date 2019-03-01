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Newsweek: Болезни уничтожили Ацтекскую империю и могут изменить историю человечества снова

18:49, 01 марта 2019
Наука и IT
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Империя ацтеков всего за несколько лет была уничтожена оспой / Flickr/Ted Van Pelt

Недавняя эпидемия в США и Европе привлекла внимание к тому, насколько опасна корь. ДР Конго борется с мощной вспышкой эболы, которая убила тысячи людей.

Конечно, в эпидемиях нет ничего нового. Но некоторые распространенные инфекционные болезни в прошлом радикально меняли историю человечества. Об этом на страницах Newsweek пишет профессор медицины Университета Индианы Ричард Гандерман.

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Он напоминает, что пять веков назад, в феврале 1519 года, испанец Гернан Кортез отправился на корабле из Кубы в сторону побережья Мексики, чтобы исследовать и колонизировать цивилизацию ацтеков. Уже через два года после этого правитель Ацтекской империи Монтесума был мертв, а ее столица Теночтитлан была захвачена испанцами. Кортез провозгласил Ацтекскую империю территорией Испании. Оружие и военная тактика сыграли свою роль. Но наибольшим оружием европейцев стала эпидемии, вызванная болезнями, которые они случайно привезли с собой из Старого света.

Несмотря на то, что Кортез был хорошим военным лидером, он и его «армия» из почти тысячи людей, сформированных из испанцев и завербованных аборигенов, вряд ли могла бы преодолеть 200-тысячную ацтекскую армию без помощи. И эту подмогу оказала эпидемия оспы, которая постепенно распространилась вглубь от побережья современной Мексики. В 1520 году болезнь охватила густо населенный город Теночтитлан. Из-за эпидемии количество жителей сократилось на 40% за год.

Оспу вызывает вирус, который передается воздушно-капельным путем. Он вызывает лихорадку, тошноту и сыпь, покрывая тело наполненными жидкостью пузырьками. После них на теле остаются шрамы. В те времена от оспы умирал каждый третий больной. А те, кто смогли выжить, часто теряли зрение. Оспа существовала еще в древние времена в Египте, Индии и Китае. Эндемия болезни мучила человечество почти тысячелетие. В Европу ее принесли с собой крестоносцы в 11 веке. Когда европейцы начали исследовать и колонизировать другие части мира, оспа поехала с ними.

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Коренные народы обеих Америк включительно с ацтеками были особенно уязвимыми к оспе, потому что они никогда не контактировали с вирусом. А значит у них не было естественного иммунитета к нему. Никаких эффективных способов бороться с вирусом тоже у них не было.

Оспа уничтожила ацтеков за несколько лет. Сначала она убила младенцев и детей. Многие взрослые стали недееспособными, потому что или болели сами, или ухаживали за больными родственниками и соседями. Также много людей теряли волю бороться против испанцев, потому что видели, что везде, куда они приходят, начинается эпидемия. Ацтеки не могли обрабатывать поля, что привело к распространению голода и еще большего ослабления иммунитета тех, кто пережил эпидемию.

Конечно, ацтеки были не единственным коренным американским народом, который пострадал от появления европейских болезней. Народы Северной Америки, цивилизации майя и инков также были почти полностью уничтожены оспой. Другие европейские болезни, такие как корь и свинка, тоже отобрали жизнь многих людей, сократив популяцию некоторых народов на 90% и более. Недавние исследования показали, что к эпидемии могла привести еще и сальмонелла.

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Способность оспы выводить из строя население и силы врага привела к появлению интереса к биологическому оружию. В 18 веке Великобритания попыталась заразить население коренных американцев. Один из британских командиров писал: «Мы дали им два одеяла и платок из госпиталя, где много больных оспой. Надеюсь, будет желаемый эффект». Во время Второй мировой войны британские, американские, японские и советские ученые исследовали возможности превратить оспу в биологическое оружие.

К счастью, кампания вакцинации мировых масштабов была успешной. Последний случай заболевания оспой был зарегистрирован в 1978 году. Женщина-фотограф умерла от вируса, а ученый, работу которого она освещала, покончил с собой после этого.

Много крупных сражений в мировой истории включительно с наступлением Кортеза на Ацтекскую империю имеет мало общего с оружием, тактикой и стратегией. Решающую роль часто играли болезни. Народы, которые думают, что смогут защитить себя только инвестируя в оружие, должны посмотреть на историю. Снова и снова ее ход изменяли вспышки эпидемий. Микробы слишком малы, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом. Но они выводят из строя даже самые мощные машины войны.

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Теги: #эпидемия#история#гибель ацтеков
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