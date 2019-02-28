Популярное среди подростков приложение оштрафовали на $5,7 миллиона из-за сбора детских данных

Сервис уличили в нелегальном сборе персональных данных детей до 13 лет — без согласия их родителей.

Федеральная торговая комиссия США оштрафовала разработчиков ппулярного сервиса обмена короткими видео TikTok на 5,7 миллиона долларов за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA).

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Сервис уличили в нелегальном сборе персональных данных детей до 13 лет — без согласия их родителей, сообщает Meduza. Таким образом, личная информация несовершеннолетних — имена, имейлы, телефонные номера, фото и видео — оказывались в открытом доступе.

Претензии регулятора изначально касались приложения Musical.ly, которое было объединено с TikTok в 2017 году. Штраф за нарушение называют рекордным в истории подобных дел.

Комиссия также потребовала от TikTok удалить из сервиса все видео, снятые детьми до 13 лет.

Разработчики согласились с претензиями и уже выпустили обновление приложения, которое запрещает пользователям моложе 13 лет размещать видео в TikTok, а также защищает их личные данные.

Как сообщал УНИАН, уязвимости в бесплатной программе SHAREit, предназначенной для передачи файлов между устройствами на Android, позволяли злоумышленникам незаметно красть данные пользователей.