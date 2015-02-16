Российский депутат судится с Google из-за контекстной рекламы

Бывший кандидат в мэры Екатеринбурга жалуется на кражу личных данных со стороны Google, сообщает Эхо Москвы.

Как утверждает Бурков, в одном из отправленных с помощью почтового сервиса Gmail писем, он упомянул Европейский суд по правам человека, после чего заметил, что в контекстных объявлениях Google стали появляться рекламы турфирм, дешевых авиабилетов в Страсбург (место, где расположен ЕСПЧ), а также юридических фирм.

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Истец пришел к выводу, что робот компании Google прочел его письмо, несмотря на его конфиденциальность. Представители компании сообщали, что вся информация защищена от несанкционированного доступа, сотрудники, подрядчики и агенты доступа к данным не могут раскрыть или уничтожить хранящиеся данные.

Для этого действует система SSL-шифрования и двухэтапная аутентификация. Эксперты также говорят о том, что раскрывать в суде алгоритм работы поисковика компания вряд ли станет, так как это является коммерческой тайной. Истец требует с Google 50 тысяч рублей.