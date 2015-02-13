Google создал медицинский сервис с подсказками и иллюстрациями о болезни

Вместо традиционных ссылок на другие сайты, поисковая система будет предлагать свои иллюстрации, возможные способы оказания помощи и другую информацию, передает ВВС Украина.

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В компании рассказали, что советовались с врачами, когда разрабатывали новый сервис, но добавили, что он не заменяет посещение специалиста. Сначала новая услуга будет работать только в США, но в планах - расширить работу по всему миру, со временем добавив редкие болезни. Британские медики предупредили, что в таком случае информацию следует адаптировать к местным особенностям, хотя в целом одобрили интернет-новинку.

"Каждый двадцатый из запросов Google касается информации, связанной со здоровьем", - рассказал представитель Google Прем Рамашави, презентуя новый продукт. "Мы покажем вам типичные симптомы и способы лечения, а также подробную информацию о состоянии здоровья: является ли он критическим, или это заразно, в каком возрасте это опасно и многое другое", - добавил он.

Создание этого сервиса - последний шаг в череде усилий компании в сфере здоровья. Прошлого года Google сообщил, что финансирует создание детектора рака и сердечных болезней, который будет предусматривать размещение наночастиц в крови пользователей. Компания также приобрела производителя ложки для пациентов с болезнью Паркинсона, разрабатывает "умные" контактные линзы для людей с диабетом и вложила деньги в 23andMe - проект, который продает генетические тесты.