Apple запустит серию смарт-одежды

Смарт-одежда от Apple сможет воспроизводить музыку через встроенные в вещь наушники.

Американская корпорация Apple начнет выпускать одежду, способную подключаться к смартфону по беспроводной связи.

В четверг, 10 января, компания разместила заявку на патент под названием «Ткань со встроенными электрическими компонентами» на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США, передает Apple Insider.

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Одежду будут производить из материала, состоящего из «проводящих» и «изоляционных» нитей. «Проводящие» волокна займут внутренние слои плетения и обеспечат распространение электрического сигнала во все части вещи. Из «изоляционных» нитей дизайнеры создадут внешние слои одежды, чтобы предотвратить любой контакт кожи человека с «проводящими» волокнами.

Смарт-одежда от Apple сможет собирать информацию о здоровье владельца, выводя ее на экран iPhone, или воспроизводить музыку через встроенные в вещь наушники.

Как сообщал УНИАН, Apple планирует представить три новые модели iPhone этой осенью, в том числе преемника XR, несмотря на слабые продажи своих последних смартфонов.