Ученые разработали "роботизированные штаны", которые будут двигаться вместо человека (видео)

Изобретение пригодится пожилым людям и тем, кто имеет травмы. На разработку потратили более 3 миллионов долларов.

Инженеры Великобритании разработали "роботизированные штаны", которые будут двигать людьми, вместо них самих.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Как сообщается, механизм напоминает небольшие воздушные шары. Они прячутся в обычных спортивных лосинах и помогают ходить, садиться и стоять. "Искусственные мышцы" надуваются и сдуваются, чем имитируют работу настоящих ног, а сокращение побуждает ноги двигаться.

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По словам ученых, хоть шарики и небольшие, впрочем имеют достаточно силы, чтобы поднять человека, сидящего. Изобретение пригодится пожилым людям и тем, кто имеет травмы. На разработку потратили более 3 миллионов долларов. Над штанами еще работают. В продаже умная одежда должна появиться где-то через 7 лет.

Ранее ученые скрестили вазон с кролем для более эффективного очищения воздуха дома.