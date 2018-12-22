Прорыв в медицине: бельгийские ученые создали вакцину против вируса Зика

Вирус Зика передается от тигрового комара и может привести к микроцефалии, когда размер головы ребенка меньше обычного.

Сотрудники Левенского католического университета в Бельгии разработали новую вакцину против вируса Зика, которая призвана предотвратить возникновение микроцефалии и других серьезных заболеваний у еще не рожденных детей.

Об этом сообщает издание Naked Science со ссылкой на журнал Nature.

Отмечается, что вирус Зика передается от тигрового комара, и в большинстве случаев у пациента не проявляется почти никаких симптомов. Однако, когда беременная женщина заражается вирусом, это может повлиять на развитие мозга эмбриона и привести к микроцефалии, когда размер головы ребенка меньше обычного.

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В 2015 и 2016 годах в Латинской Америке была зафиксирована массовая вспышка вируса Зика. И хоть на данный момент ситуация находится под контролем, вирус по-прежнему присутствует в Латинской Америке.

Профессор Йохан Нейтс и его коллеги утверждают, что достигли успеха в этом вопросе, использовав лекарство против желтой лихорадки. По его словам, вирус желтой лихорадки тесно связан с вирусом Зика и передается через того же переносчика. Вакцина прошла тесты на безопасность и обеспечивает пожизненную защиту.

Ученые заменили часть генетической информации препарата от желтой лихорадки соответствующим кодом вируса Зика. Для создания лекарства исследователи использовали особую технологию, которая позволяет производить его в ферментерах. Другое важное преимущество заключается в том, что вакцина остается стабильной даже при высоких температурах, что позволяет использовать ее даже в самых отдаленных уголках тропических и субтропических районов.

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«Совместно с нашими коллегами из Университета Льежа мы протестировали вакцину на беременных мышах. Сперва самкам вводился препарат, а после того, как эти мыши забеременели, их плацента заражалась вирусом Зика. В ходе наблюдений мы обнаружили, что вакцинированные матери развивались нормально, а вирус не переходил на их мозг или в другие органы», — рассказывает ученый.

Специалисты называют эти результаты замечательными и уже заявили о намерении продолжить разработку препарата, который может быть использован для быстрой и эффективной вакцинации населения в случае новой вспышки вируса Зика.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время вирус Зика распространен на территории 60 стран мира, в том числе на 39 стран Южной, Центральной и Северной Америки. Еще одним осложнением лихорадки Зика является синдром Гийена-Барре, который может развиться у некоторых переболевших. Инфекция передается комарами рода Aedes, также доказана возможность заражения вирусом Зика при половом акте.