Ученые научили комаров бояться запаха своих убийц

Исследование может помочь в будущем разработать механизм, который позволит предотвратить укусы людей комарами, которые переносят опасные заболевания.

Биологи из Вашингтонского университета выяснили, что комары способны ассоциировать запахи с опасностью. Впоследствии они стараются избегать их – это может помочь в разработке средств борьбы с комарами, которые переносят заболевания.

Соответствующая работа опубликована в Current Biology, передает republic.

В рамках исследования ученые ставили эксперименты над самками комаров Aedes aegypti, которые переносят такие заболевания, как желтая лихорадка, денге и вирус Зика. Сначала биологи с помощью ткани собирали запахи людей, мышей и куриц. Потом самок комаров помещали на эту ткань, давая почувствовать запах, и одновременно включали вибрацию, моделируя таким образом защитное поведение жертвы.

Читайте такжеВ Южной Корее разработали смартфон, который отпугивает комаров ультразвуком

Через сутки после этого комаров выпускали в пространство, по которому можно было пролететь двумя способами – через коридор, содержавший запахи потенциальных жертв, и через коридор с обычным воздухом. Эксперимент показал, что самки комаров, столкнувшиеся с симуляцией защитного поведения жертвы, избегали коридора с ее запахом. Для контрольной группы такого не наблюдалось.

Исследователи также пытались понять, какую роль в этом процессе играет дофамин. Биологи блокировали у комаров дофаминовые рецепторы, после чего, как и в первом эксперименте, пытались натренировать их на определенные запахи. Комары с заблокированными рецепторами продолжали распознавать запахи, однако ассоциировать их с защитным поведением жертвы не смогли.

Комары того или иного вида обычно предпочитают определенные виды организмов, кровью которых они питаются. При этом уже ранее была известна способность этих насекомых переключаться с одних видов на другие, если по каким-то причинам кровь предпочитаемого вида недоступна. В связи с этим, новая работа, как полагают биологи, может помочь в будущем разработать механизм, который позволит предотвратить укусы людей комарами, которые переносят опасные заболевания.