SpaceX отложила первый свой запуск спутника для обслуживания нацбезопасности США

Запуск спутника GPS изначально был запланирован на 2014 год, но его перенесли в связи с задержками в производстве.

Компания SpaceX Илона Маска перенесла запуск навигационного спутника для американских военнослужащих, отложив как минимум на день первую для компании миссию связанную с национальной безопасностью США.

Читайте такжеSpaceX запустила ракету Falcon 9, которая выведет на орбиту 64 спутника (видео)

Космическая ракета Falcon 9 компании SpaceX должна была быть запущена с мыса Канаверал, штат Флорида, сегодня, но пуск отменили в последний момент, передает Голос Америки. Ракета несет спутник стоимостью около $500 млн с системой глобального позиционирования (GPS), построенный корпорацией Lockheed Martin Corp.

«Эта отмена вызвана бортовым компьютером Falcon 9», – сообщает SpaceX. Компания попытается запустить ракету в среду утром.

Запуск спутника GPS изначально был запланирован на 2014 год, но его перенесли в связи с задержками в производстве.

Успешный запуск стал бы победой для Маска, предпринимателя-миллиардера, который в течение многих лет пытался выйти на рынок выгодных военных космических запусков, в которых доминировали Lockheed и Boeing Co.

SpaceX судилась с ВВС США в 2014 году в знак протеста против многомиллиардного контракта на 36 ракетных запусков, который они подписали с United Launch Alliance (партнерство Boeing и Lockheed) не на конкурсной основе. SpaceX отказалась от иска в 2015 году после того, как ВВС согласились открыть конкурс.

В следующем году SpaceX выиграла контракт на сумму $83 млн на запуск спутника GPS, который будет функционировать 15 лет. Об этом сообщил представитель ВВС США Уильям Рассел.

Запуск во вторник был первым из 32 спутников производства компании Lockheed по контрактам стоимостью $12,6 млрд.