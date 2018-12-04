SpaceX запустила ракету Falcon 9, которая выведет на орбиту 64 спутника (видео)

Запуском ракеты американская компания побила сразу два рекорда.

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна вывести на космическую орбиту более 64 спутников.

Об этом сообщается на сайте американской компании.

Ракета Falcon 9 стартовала 3 декабря с базы Военно-воздушных сил США Ванденберг в Калифорнии. Она поднимит на низкую орбиту сразу 64 спутника миссии Spaceflight SSO-A, побив таким образом рекорд по количеству выведенных спутников за раз. Находящиеся на ее борту спутники будут расположены на низкой солнечно-синхронной орбите по заказу компаний и властей 17 стран, в том числе Великобритании, Германии, Южной Кореи, США, Австралии, Канады и т. д.

Falcon 9 launches 64 payloads to orbit for the Spaceflight SSO-A: SmallSat Express mission, marking SpaceX’s 19th launch in 2018. pic.twitter.com/oeX98v1t2N — SpaceX (@SpaceX) December 4, 2018

Отмечается, что запуск был произведен при сотрудничестве с частной американской компанией Spaceflight Industries. Этот запуск стал 19-м в 2018 году. Таким образом, SpaceX установила для себя еще один рекорд по количеству запусков ракет за год.

Как сообщал УНИАН, первоначально старт был назначен на 28 ноября, но его отложили из-за плохой погоды.