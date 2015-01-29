Google создала фильм об освоении Луны и ее "будущей колонизации"

В получасовом фильме подробно рассказывается об освоении человеком Луны - с момента, когда Нил Армстронг впервые ступил на ее поверхность и к построению на сателлите Земли целой базы, передает ТСН.

В фильме используются невероятная детализация, которой авторам удалось достичь за счет высококачественной анимации и различной динамической инфографики.

"На случай, если вы еще не слышали, Луна снова в тренде. И это только начало", - заявили в Google.

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Ролик, загруженный на YouTube, является адаптированной версией фильма, созданного для цифрового шоу в планетариях.

Он уже успел получить несколько специализированных наград. Предполагается, что фильм поддержит интерес к премии Google Lunar X PRIZE, учрежденной Google и Фондом X Prize. Призовой фонд составляет 30 миллионов долларов.