Google создала фильм об освоении Луны и ее "будущей колонизации"

01:22, 29 января 2015
Наука и IT
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Корпорация Google представила короткометражный документальный фильм "Back To The Moon For Good - The New Space Race" об истории освоения Луны.

Back To The Moon For Good - The New Space Race / кадр з фільму

В получасовом фильме подробно рассказывается об освоении человеком Луны - с момента, когда Нил Армстронг впервые ступил на ее поверхность и к построению на сателлите Земли целой базы, передает ТСН.

В фильме используются невероятная детализация, которой авторам удалось достичь за счет высококачественной анимации и различной динамической инфографики.

"На случай, если вы еще не слышали, Луна снова в тренде. И это только начало", - заявили в Google.

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Ролик, загруженный на YouTube, является адаптированной версией фильма, созданного для цифрового шоу в планетариях.

Он уже успел получить несколько специализированных наград. Предполагается, что фильм поддержит интерес к премии Google Lunar X PRIZE, учрежденной Google и Фондом X Prize. Призовой фонд составляет 30 миллионов долларов.

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