Астронавты сфотографировали молнию с борта МКС

Европейское космическое агентство (ЕКА) представило снимки молнии, сделанные с борта Международной космической станции (МКС). Изображения были получены ночью с помощью специального устройства Nightpod, сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт агентства.

Астронавты провели ночную фотосъемку бури с высоты 400 километров. Поскольку МКС двигается со скоростью порядка тридцати тысяч километров в час, все изображения планеты получаются расплывчатыми.

Для решения этой проблемы ЕКА разработала автоматизированный штатив Nightpod, установленный на куполе МКС. Устройство вводит поправку на скорость движения МКС, удерживая фотографируемый объект в центре видоискателя. В итоге получаются сверхчеткие изображения. Астронавты, пребывающие на борту МКС, могут настроить устройство так, чтобы получать фотографии автоматически: они вводят актуальную высоту, тангаж и курс станции.

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Обычно Nightpod используется для фотографирования городов Земли ночью, но в 2012 году астронавтам удалось заснять вспышки молнии. В итоговую подборку вошло 49 снимков. Над каким именно регионом планеты проводилась съемка, в пресс-релизе не сообщается.