Стала известна дата отправки экспедиции на МКС

Основной и дублирующий экипажи корабля прибыли на космодром Байконур для окончательных этапов подготовки к полетам.

Госкомиссия назначила старт экипажа корабля «Союз МС» к Международной космической станции (МКС) на 3 декабря.

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Об этом сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на пресс-конференции, передает kommersant. Сегодня, 19 ноября, основной и дублирующий экипажи корабля прибыли на космодром Байконур для окончательных этапов подготовки к полетам, сообщила ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия».

«В составе основного экипажа МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт ККА Давид Сен-Жак и астронавт НАСА Энн Макклейн. Их дублеры - космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт ЕКА Лука Пармитано и астронавт НАСА Эндрю Морган», - говорится в сообщении корпорации.

Как сообщал УНИАН, 11 октября ракета «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС. Экипажу удалось эвакуироваться в спасательной капсуле. Причиной первой в истории современной России в пилотируемой космонавтике аварии назвали нештатную работу датчика разделения первой и второй ступеней.