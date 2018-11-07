Казахстан выбрал для запуска своих спутников американский Falcon 9

Страна выбрала на этот раз Falcon 9, потому что это дешевле, однако сумма не раскрывается по просьбе американской стороны.

Казастан запустит два научно-технологических спутника с помощью ракеты-носителя Falcon-9, созданной американской компанией Space X. Запуск состоится 20 ноября на военной базе Ванденберг в Калифорнии.

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Об этом сообщил пресс-секретарь министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Нуркенов, передает kommersant. По его словам, в будущем подобные космические аппараты Казахстан планирует отправлять и с космодрома Байконур. «Думаем, что космические аппараты такой конфигурации возможно запускать ракетами-носителями типа "Союз", "Протон", пуски которых производятся у нас с "Байконура"», - сказал он.

Нуркенов отметил, что на этот раз выбрали Falcon 9, потому что это дешевле. «Сумма - коммерческая тайна, мы не можем раскрывать, американская сторона попросила», - добавил он.

В апреле SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon. Dragon успешно пристыковался к МКС.