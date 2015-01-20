Основатель Tesla планирует создать космический интернет и связать Землю с Марсом

Для этого ему нужно вывести на земную орбиту несколько сотен недорогих спутников весом около 100 кг каждый, пишет ТСН со ссылкой на Bloomberg.

По словам Маска, космическая сеть будет работать гораздо быстрее, чем земная.

Он убежден, такая сеть позволит обеспечить интернетом более 3 млрд людей в развивающихся странах. Стоимость строительства такой сети составит около $ 10 млрд.

С помощью связанных между собой спутников Маск планирует создать сеть, которая будет передавать данные примерно на 40% быстрее, чем это делают оптоволоконные кабели.

По задумке Маска, информация будет передаваться с помощью спутников. Этой сетью Маск намерен связать будущие марсианские колонии с Землей.

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Проект еще не получил названия и остается неясным, сколько времени займет его реализация.

Сначала команда "марсианского интернета" будет базироваться в Сиэтле и будет состоять из 60 сотрудников, но в течение трех-четырех лет может вырасти до 1000 человек.

"Наша задача заключается в том, чтобы создать крупнейшую глобальную коммуникационную систему. Но несмотря на инновационность технологии, у нее уже есть серьезный конкурент",- говорит Маск.

Похожий по замыслу проект под названием OneWeb недавно анонсировали Ричард Брэнсон и ветеран отрасли спутниковой отрасли Грег Вайлер.

Изначально планировалось, что Грег будет работать с Маском, но Брэнсон "сыграл на опережение" и присоединил инженера к своей команде.