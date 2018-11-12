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Пентагон объявил тендер на разработку системы защиты от гиперзвуковых ракет

17:43, 12 ноября 2018
Наука и IT
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В США намерены создать перспективную систему перехвата гиперзвуковых ракет / Иллюстрация defenseimagery.mil

Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Министерства обороны США объявило тендер на разработку систем защиты от атмосферных гиперзвуковых маневрирующих боеприпасов, таких как планеры и ракеты.

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Как сообщает N+1, заявки на участие в тендере агентство намерено принимать до 21 декабря 2018 года. Конкурс проводится в рамках программы срочных закупок, предполагающей упрощенное заключение контрактов на закупку вооружений и военной техники.

Отмечается, что одним из активных разработчиков гиперзвукового вооружения сегодня является Россия. Так, российские предприятия занимаются созданием гиперзвуковых ракет для стратегических бомбардировщиков Ту-160М и Ту-95МС и многоцелевых подводных лодок проекта «Хаски».

На вооружение в России уже приняты гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Кинжал», включенные в номенклатуру вооружений истребителей-перехватчков МиГ-31БМ. В 2019 году планируется принять на вооружение гиперзвуковой планер «Авангард».

Согласно условиям тендера, участники должны представить предварительные проекты, предполагающие разработку относительно дешевых средств поражения маневренных гиперзвуковых целей, а также быстрое создание демонстраторов таких средств.

Подробности о требованиях, предъявляемых американскими военными к перспективным системам защиты от гиперзвуковых боеприпасов, засекречены.

Испытания демонстраторов новой системы защиты планируется провести в 2020 году.

Отмечается, что на сегодня на вооружении США нет систем, способных перехватывать гиперзвуковые маневрирующие объекты в атмосфере.

Существующие комплексы ПРО предназначены для перехвата боевых блоков баллистических ракет, которые хоть и достигают гиперзвуковых скоростей, но обладают ограниченными способностями к маневрированию.

В апреле текущего года стало известно, что американская компания Lockheed Martin занялась разработкой гиперзвуковой крылатой ракеты, которую командование ВВС США намерено включить в номенклатуру вооружений современных истребителей и бомбардировщиков.

Ранее сообщалось, что по данным американской разведки, Россия не смогла наладить серийный выпуск гиперзвукового оружия из-за отсутствия компонентов из углеволокна.

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Теги: #США#оружие#ракеты