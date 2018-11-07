Apple начала продажи новых гаджетов

Компания начала розничные продажи новых планшетов iPad Pro, а также компьютеров MacBook Air и Mac Mini.

Компания Apple начала розничные продажи новых планшетов iPad Pro, а также компьютеров MacBook Air и Mac Mini, которые были представлены на прошлой неделе в рамках специального мероприятия в Нью-Йорке.

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С сегодняшнего дня, 7 ноября, их можно найти в розничных магазинах более чем в 40 странах, сообщает ITC.

Продажи стартуют в разное время с учетом часовых поясов, до конца дня новинки появятся в магазинах в Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Гонконга, Дании, Джерси, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, США, Китая, Латвии, Литвы, Люксембурга, Макао, Монако, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, на острове Мэн, Польши, Португалии, Пуэрто‑Рико, Румынии, Сингапуре, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены на новинки от Apple будут следующими:

•Apple iPad Pro 11— от 26 999 гривень;

•Apple iPad Pro 12,9 - от 33 999 гривень;

•Apple MacBook Air 13,3 retina - от 39 999 гривень;

•Apple Mac Mini — от 28 999 гривень.