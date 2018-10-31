Стали известны официальные цены на новинки Apple в Украине (видео)

Продажи новинок от Apple в Украине начнутся уже в ноябре.

После вчерашней презентации новых продуктов Apple стало известно, когда они появятся в Украине и сколько будут стоить в магазинах.

Читайте такжеМощные и тонкие: Apple представила новые iPad Pro и MacBook Air (фоторепортаж, видео)

По данным ряда официальных партнеров Apple в Украине, продажи новых ноутбуков Apple MacBook Air «Retina», планшетов Apple iPad Pro и ПК Apple Mac Mini, стартуют уже в ноябре этого года.

В частности, цена на Apple iPad Pro 11 составит от 26 999 грн; Apple iPad Pro 12,9 - от 33 999 грн; Apple MacBook Air 13,3 «Retina» - от 39 999 грн; Apple Mac Mini - от 28 999 грн.

Модели iPad Pro 11 дюймов и 12,9 дюйма имеют дисплей Liquid Retina от края до края, технология ProMotion, процессор A12X Bionic и технология Face ID. Новый iPad Pro справится со всеми вашими задачами, при этом его можно повернуть, как вам удобно. Функции многозадачности позволяют задействовать всю мощь iPad Pro. Можно работать над креативным проектом, переписываться с другом, искать что‑нибудь в интернете и говорить по FaceTime. Графическая производительность выросла в 2 раза. У iPad Pro две камеры с технологией Smart HDR. Задняя камера 12 Мп, фронтальная камера - TrueDepth.

Новый MacBook Air стал более тонким и легким, оснащен дисплеем Retina, Touch ID, клавиатурой нового поколения, трекпадом Force Touch. Он представлен в трёх цветах - серебристом, золотом и «серый космос». Дисплей - Retina13,3”с высоким разрешением. Стекло дисплея занимает всю поверхность от края до края рамки корпуса, а сама рамка стала тоньше на 50%. В новый ноутбук встроена технология Touch ID. MacBook Air весит всего 1,25 кг. В него встроен процессор Intel Core i5 восьмого поколения. Память до 16 ГБ позволяет работать в нескольких приложениях сразу, а SSD‑накопитель до 1,5 ТБ. Новый MacBook Air работает до 12 часов без подзарядки.

Mac mini - мощный настольный компьютер, контроллер для домашней автоматики, основа масштабных рендер‑ферм. Теперь Mac mini оснащен 4‑ядерным или 6‑ядерным процессором Intel восьмого поколения и графикой Intel UHD Graphics 630.