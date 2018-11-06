Сайт МинВОТ был взломан хакерами
Сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины 2 и 3 ноября подвергся кибератаке.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Как сообщается, неизвестным злоумышленникам удалось получить доступ к панели управления сайтом. В результате ряд страниц сайта было модифицировано для распространения спама.
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В настоящее время атаку остановлено, сообщают в МинВОТ.
"Доступ к панели управления сайта ограничен, модифицированные страницы восстановлены до последней сохраненной версии. Проводится анализ утраченной информации", - сообщают в министерстве.
Представители МинВОТ также сообщили, что это не первые кибератаки на сайт ведомства. Так, на протяжении последних нескольких месяцев хакеры производили неоднократные попытки взломать аккаунты министерства в соцсетях.