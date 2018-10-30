Microsoft обновила сайт со своей статистикой

Каждый день Microsoft анализирует 6,5 трлн сообщений пользователей, в которых они сообщают о возможных угрозах и нарушении прав потребителей.

Американская корпорация Microsoft в 2015 году запустила сайт By the Numbers, на котором она опубликовала факты о своей компании, однако с тех пор сайт не обновлялся до сегодняшнего дня.

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Как сообщает kommersant, среди фактов, о которых компания решила поведать миру: в настоящее время в мире находятся 1,5 млрд компьютеров с установленной Windows, голосовому помощнику Кортана с момента запуска было задано 18 млрд вопросов, в 2017 году Microsoft пожертвовала больше $1,4 млрд некоммерческим организациям в виде софта, искусственный интеллект Microsoft набрал максимальное количество очков в игре Pac-Man, с 2012 года компания не выбрасывает углерод в атмосферу, каждый день Microsoft анализирует 6,5 трлн сообщений пользователей, в которых они сообщают о возможных угрозах и нарушении прав потребителей.