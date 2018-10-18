Приоритетной версией аварии "Союза-ФГ" назвали ошибку при сборке на "Байконуре"

По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном.

Эксперты, расследующие аварию ракеты-носителя «Союз-ФГ», склоняются к тому, что причиной ЧП стала ошибка, допущенная в ходе сборки изделия в монтажно-испытательном корпусе космодрома «Байконур».

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«По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном. Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках»,— заявил источник kommersant, близкий к Минобороны. Официальный доклад о причинах аварии обещают подготовить к концу недели.

Как сообщал УНИАН, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «СоюзМС-10» на орбиту. Экипажу, состоящему из российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга, удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. До выяснения причин аварии приостановлены все пилотируемые пуски к МКС. Версии аварии «Союза-ФГ» «Роскосмос» отказывается называть до завершения работы комиссии.