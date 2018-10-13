Ученые установили, что чувство стыда помогло человеку выжить

Чувство стыда - это продукт естественного отбора, а не культурных контактов или культурной эволюции, установили ученые.

Чувство стыда настолько ужасно, что сложно даже представить, чтобы от него была какая-то польза. Однако, как утверждают канадские ученые, стыд - важнейший социальный механизм, сыгравший огромную роль в эволюции человека.

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Такой вывод исследователи сделали, исследовав полтора десятка малых народностей со всего мира, в том числе коренных тувинцев, обитателей эквадорских Анд и аборигенов Маврикия, передает Би-би-си. Участникам опроса предлагалось представить 12 различных ситуаций, в которых член той же группы вел себя неподобающим образом - например, отлынивал от общей работы или подворовывал у соплеменников.

Сначала людей просили оценить по четырехбалльной шкале, насколько плохо они стали бы относиться к такому человеку (то есть насколько меньше его бы стали уважать). А потом - уже у другой группы - спрашивали, насколько стыдно было бы в аналогичной ситуации им самим.

В общей сложности было опрошено почти 1000 человек - но их оценки стыда оказались на удивление схожи, вне зависимости от места проживания. А уровень осуждения недобросовестных сородичей четко соотносился с личным ощущением стыда.

"Тот факт, что столь отдаленные друг от друга сообщества демонстрируют одну и ту же модель поведения, указывает, что чувство стыда - это продукт естественного отбора, а не культурных контактов или культурной эволюции", - заключают ученые. И приводят логичное объяснение.

Наши предки жили небольшими сплоченными группами, где выживание зависело от того, насколько ты можешь положиться на сородичей. Излишняя самоотверженность была не самой разумной моделью поведения: таких членов общества нещадно эксплуатировали. Но и чрезмерный эгоизм был противопоказан, так как потеря уважения соплеменников была прямой угрозой жизни.

Таким образом, людям приходилось взвешивать эгоистичные поступки (например, тайком взять еду или притвориться больным, чтобы не пойти на охоту) с риском быть пойманным. И чувство стыда помогало им принимать правильное решение, не слишком ставя под удар свое положение в обществе.