Ученые выяснили почему голодный человек становится злым и откуда это взялось

Для чувства злости, возникающего во время голода, в английском языке даже есть специальный термин hangry (от angry - "злой" и hungry - "голодный"), пишет "Моя планета" со ссылкой на Huffington Post.

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"Агрессивность во время голода является механизмом выживания", - говорит Аманда Салис, доцент Боденского института ожирения, питания, тренировок и расстройств питания при Университете Сиднея. Оказывается, что этот механизм генетически передается нам от наших далеких предков.

"Если бы наши предшественники вежливо пропускали других к еде, они, возможно, умерли бы с голоду, прежде чем смогли бы передать свои гены следующему поколению, - пишет Аманда Салис, которая занимается изучением природы голода. - Таким образом, люди, которые вели себя агрессивно, когда были голодны, получали преимущество для выживания, и мы несем в себе их гены по сей день, независимо от того, сталкиваемся ли мы с нехваткой пищи или с ее изобилием".

Итак, что происходит в наших телах, когда мы чувствуем hangry? Характерные ощущения, как правило, возникают, когда наш мозг воспринимает отсутствие глюкозы, поступающей из пищи, как угрозу жизни. Это заставляет организм немного паниковать, повышается уровень стрессовых гормонов и нейропептида Y, что повышает уровень агрессии.

"Несмотря на то что мозг занимает лишь около 2% нашего тела, он использует от 20% до 30% калорий, которые мы потребляем, - говорит доктор Брэд Бушмен, профессор психологии и коммуникации в Университете штата Огайо. - Для того чтобы контролировать гнев, мозг нуждается в топливе в виде глюкозы. Голод является сигналом того, что мозгу нужно больше топлива. Вот почему голодный человек - как правило, капризный".

Исследование Брэда Бушмена и его коллег показало: наличие более низкого уровня глюкозы в крови может привести к тому, что супруги могут быть более сердитыми и агрессивными по отношению друг к другу. В условиях, когда диабет второго типа становится все более распространенным по всему миру, исследования низкого уровня глюкозы как фактора агрессивности становятся весьма актуальными, считает профессор.

В свою очередь, доцент Аманда Салис считает, что лучшее понимание природы гнева во время голода является ключом к повышению качества лечения ожирения.

"Когда люди теряют вес, они, как правило, испытывают более высокий уровень голодной злости, и это главная причина отказа от диеты и физических упражнений", - говорит исследователь.

Она считает, что необходимы дополнительные исследования для разгадки тайны того, как именно это чувство возникает в нашем мозгу. Необходимо точно понять, какие молекулярные механизмы вызывают голод и hangry и как можно эти явления нивелировать.