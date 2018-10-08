Facebook представила свои первые гаджеты (фото, видео)

Facebook хочет, чтобы вы поставили в дом новое устройство для видеочатов с камерами, отслеживающими движение.

Крупнейшая в мире социальная сеть сегодня представила свой первый физический гаджет - это домашний совмещенный контентно-управляющий хаб и дисплей для видеосвязи Portal.

«Facebook хочет, чтобы вы поставили в дом новое устройство для видеочатов с камерами, отслеживающими движение. Смелая заявка от компании, погрязшей в скандалах с утечками личных данных. Однако Facebook, кажется, сделала все, чтобы ее Portal, представленные в понедельник, выглядели как можно менее угрожающими», - пишет Bloomberg.

Facebook уверяет, что устройство не может записывать видео, функция слежения нужна только для правильного построения кадра, а голосовые запросы обрабатывает сам девайс, а не серверы соцсети. Кроме того, микрофоны и камеру можно легко отключить, а если пользователь не доверяет кнопке отключения, то заблокировать объектив специальной резиновой крышечкой. Правда, крышечка мала по размерам и не интегрирована в конструкцию, следует из презентации компании.

Есть два варианта, отличающихся диагональю экрана: Portal ($199) с горизонтальным дисплеем диагональю 10,1 дюйма разрешением 1280 х 800 пикселей и Portal+ с поворотным дисплеем 15,6 дюйма разрешением Full HD ($349).

Оба оснащены камерами разрешением 12 Мп с системой искусственного интеллекта, отслеживающими движение пользователя, массивом из четырех микрофонов и мощными для своих размеров динамиками (10 Вт и 20 Вт соответственно). Изображение динамически настраивается во время общения, чтобы в кадр попадали все участники. Поддерживаются видеочаты до шести участников, включая поддержку мобильных устройств. У Portal есть собственные голосовые команды и голосовое управление Amazon Alexa, в том числе «умным домом», сервисы Spotify, Pandora и iHeartRadio. Беспроводные интерфейсы - WiFi стандарта 802.11ac и Bluetooth 4.2.

Гаджеты выходят на конкурентный рынок, где им будет противостоять в первую очередь умная колонка-дисплей Echo Show от Amazon, отмечает Bloomberg. Это устройство с 10-дюймовым экраном за $230. Умные колонки без дисплеев есть у Google и Apple. Новинки от Facebook доступны для предварительного заказа в США, поставки должны начаться в ноябре.