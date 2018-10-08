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Facebook представила свои первые гаджеты (фото, видео)

20:38, 08 октября 2018
Наука и IT
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Колонки Portal и Portal+ \ Facebook

Крупнейшая в мире социальная сеть сегодня представила свой первый физический гаджет - это домашний совмещенный контентно-управляющий хаб и дисплей для видеосвязи Portal.

«Facebook хочет, чтобы вы поставили в дом новое устройство для видеочатов с камерами, отслеживающими движение. Смелая заявка от компании, погрязшей в скандалах с утечками личных данных. Однако Facebook, кажется, сделала все, чтобы ее Portal, представленные в понедельник, выглядели как можно менее угрожающими», - пишет Bloomberg.

Facebook представила первые девайсы под собственным брендом. Это умные колонки Portal и Portal+ \ Facebook

Facebook уверяет, что устройство не может записывать видео, функция слежения нужна только для правильного построения кадра, а голосовые запросы обрабатывает сам девайс, а не серверы соцсети. Кроме того, микрофоны и камеру можно легко отключить, а если пользователь не доверяет кнопке отключения, то заблокировать объектив специальной резиновой крышечкой. Правда, крышечка мала по размерам и не интегрирована в конструкцию, следует из презентации компании.

Есть два варианта, отличающихся диагональю экрана: Portal ($199) с горизонтальным дисплеем диагональю 10,1 дюйма разрешением 1280 х 800 пикселей и Portal+ с поворотным дисплеем 15,6 дюйма разрешением Full HD ($349).

Помимо динамиков у колонки есть экран: у Portal – с диагональю 10,1 дюйма с HD-разрешением \ Facebook

Оба оснащены камерами разрешением 12 Мп с системой искусственного интеллекта, отслеживающими движение пользователя, массивом из четырех микрофонов и мощными для своих размеров динамиками (10 Вт и 20 Вт соответственно). Изображение динамически настраивается во время общения, чтобы в кадр попадали все участники. Поддерживаются видеочаты до шести участников, включая поддержку мобильных устройств. У Portal есть собственные голосовые команды и голосовое управление Amazon Alexa, в том числе «умным домом», сервисы Spotify, Pandora и iHeartRadio. Беспроводные интерфейсы - WiFi стандарта 802.11ac и Bluetooth 4.2.

Также в колонках установлена широкоугольная камера, что должно сделать общение более комфортным \ Facebook

Гаджеты выходят на конкурентный рынок, где им будет противостоять в первую очередь умная колонка-дисплей Echo Show от Amazon, отмечает Bloomberg. Это устройство с 10-дюймовым экраном за $230. Умные колонки без дисплеев есть у Google и Apple. Новинки от Facebook доступны для предварительного заказа в США, поставки должны начаться в ноябре.

На экране можно смотреть посты, фотографии, слушать музыку из Spotify и смотреть видео из Facebook (на фото колонка Portal+) \ Facebook
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Теги: #Facebook#гаджеты