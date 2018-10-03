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Instagram "упал" по всему миру (карта)

11:01, 03 октября 2018
Наука и IT
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REUTERS

Приложение Инстаграм оказалось недоступно в Украине. При попытке зайти на сайт появляется сообщение "5xx Server Error".

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При заходе в соцсеть со смартфона пользователей предупреждают, что обновление ленты невозможно.

Информацию о сбое Инстаграма подтвердил сервис Downdetector. Перебои начали фиксировать около 10:00 по киевскому времени, вскоре они приобрели глобальный характер.

Сообщения о сбоях в работе Инстаграма поступают из Великобритании, Нидерландов, Украины, России, Беларуси, Польши, Италии, Швеции и других стран.

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Теги: #Инстаграм#глобальный сбой