Instagram "упал" по всему миру (карта)
11:01, 03 октября 2018Наука и IT
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Соцсеть Instagram оказалась недоступна в Украине по состоянию на 10:50.
REUTERS
В среду, 3 октября, произошел сбой в работе социальной сети Instagram.
Приложение Инстаграм оказалось недоступно в Украине. При попытке зайти на сайт появляется сообщение "5xx Server Error".
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При заходе в соцсеть со смартфона пользователей предупреждают, что обновление ленты невозможно.
Информацию о сбое Инстаграма подтвердил сервис Downdetector. Перебои начали фиксировать около 10:00 по киевскому времени, вскоре они приобрели глобальный характер.
Сообщения о сбоях в работе Инстаграма поступают из Великобритании, Нидерландов, Украины, России, Беларуси, Польши, Италии, Швеции и других стран.
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