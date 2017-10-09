Microsoft признала поражение и отказалась от дальнейшего развития Windows Phone

Вице-президент Microsoft по операционным системам Джо Белфиор (Joe Belfiore) заявил, что компания перестанет разрабатывать новые функции и аппаратное обеспечение для Windows Phone. Вместе с этим он заверил, что Microsoft продолжит поддерживать платформу и выпускать для нее обновления с исправлениями ошибок и устранением уязвимостей. Серия заявлений о будущем платформы была опубликована в твиттере вице-президента Microsoft, сообщает N+1.

Читайте такжеБилл Гейтс назвал единственную ошибку в Microsoft, о которой он жалеет

Windows Phone — платформа, разработанная Microsoft для мобильных устройств, которая пришла на смену Windows Mobile. Система была представлена в 2010 году, но, несмотря на усилия компании, за несколько последующих лет она так и не стала популярной. Согласно данным за первый квартал 2017 года, абсолютное большинство продаваемых смартфонов работают под управлением Android и iOS, а доля других операционных систем, в том числе и Windows, снизилась до двух десятых процента.

Несмотря на это, официальные лица Microsoft ранее не заявляли о прекращении разработки Windows для смартфонов. Тем не менее, на днях представитель компании HP заявил, что компания больше не планирует выпускать мобильные устройства на Windows, объяснив это незаинтересованностью Microsoft в развитии платформы. 8 октября вице-президент компании, отвечающий за развитие операционных систем, ответил на несколько вопросов пользователей Twitter, касающихся будущего платформы. Он заявил, что развитие самой платформы и аппаратного обеспечения для нее больше не является приоритетным направлением, но заверил, что пользователи продолжат получать необходимые обновления безопасности и исправления ошибок.

В качестве одного из объяснений такого шага вице-президент компании заявил, что несмотря на различные программы по поддержке разработчиков приложений, доля пользователей платформы была слишком мала для многих компаний, из-за чего они не видели смысла в трате своих ресурсов на создание версий приложений для мобильной Windows.

Недавно Microsoft официально прекратила поддержку Windows Phone 8.1, своей предыдущей крупной версии мобильной операционной системы Windows Phone.

Как сообщал УНИАН, в составленный недавно рейтинг самых дорогих брендов мира впервые вошел Netflix, Apple лидирует пятый год подряд. В первую тройку рейтинга также вошли Google и Microsoft, причем Microsoft удалось опередить Coca-Cola.