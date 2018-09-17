Ученые нашли в древнем храме Египта статую сфинкса (фото)

Ширина статуи по основанию постамента составляет 28 сантиметра.

Египетские археологи, которые работают над проектом по снижению уровня грунтовых вод в храме Ком Омбо в Асуане, обнаружили статую сфинкса, сообщает Министерство по делам древностей Египта.

Как заявил генеральный секретарь Высшего совета древностей Мустафа Вазири, статуя относится к периоду правления Птолемеев, пищет ZN.UA.

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Ширина статуи по основанию постамента составляет 28 сантиметра. Голову сфинкса украшает царский убор с изображением богини-кобры Уаджит, а завершает облик борода фараона. Как отметил руководитель организации "Асуанские древности" Абдель Монейм Саид, археологи проведут дополнительные исследования для того, чтобы узнать новые подробности об обнаруженной статуе.

Он также добавил, что в этом храме два месяца назад были найдены два барельефа фараона Птолемея V. Они были выполнены из песчаника, на них были нанесены надписи иероглифическим и демотическим письмом.