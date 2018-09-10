В сети показали фото бюджетной модели iPhone

Несмотря на спекуляции о том, что Apple может назвать бюджетную модель iPhone 9, смартфон получил название iPhone Xc.

За два дня до презентации Apple, на которой компания покажет три новые iPhone, Apple Watch и другие новинки, стало известно, как будет выглядеть и какое название получит новый бюджетный iPhone.

Об этом сообщает Mashable.

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Несмотря на спекуляции о том, что Apple может назвать бюджетную модель iPhone 9, смартфон получил название iPhone Xc.

Как и сообщалось ранее, он имеет LCD дисплей вместо OLED, и экран длиной 6,1 дюйма. На фото, выложенных в Twitter пользователем Ben Geskin, можно увидеть, что новинка будет доступна в трех цветах – красном, белом и синем. Оранжевой версии, о которой инсайдеры говорили ранее, на фото нет.

iPhone Xc (6.1” LCD) clones/dummy models in new colors. pic.twitter.com/RybRhE7XSO — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) September 6, 2018

Напомним, презентация Apple состоится 12 сентября в Театре Стива Джобса в Купертино, Калифорния. В течение нее компания, как ожидается, покажет iPhone XS, iPhone XS Plus, iPhone Xc, Apple Watch и другие новинки.Во время мероприятия Apple также может представить новые iPad. На прошлой неделе в Сети появились неофициальные рендеры iPad Pro 12.9, на которых заметно, что планшет получит очень тонкие рамки, более острые, чем у предыдущих моделей, углы и лишится разъема для наушников.