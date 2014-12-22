iPhone в РФ подорожали более чем на 30%

В обновлённом магазине выросла цена на всю линейку продукции Apple. Так, iPhone 6 подорожал с 39,9 тысячи рублей до 53,9 тысячи рублей, цены на iPhone 6 Plus выросли до 61,9 тысячи рублей.

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Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин утверждает, что подобный уровень цен установится и во всей рознице в РФ.

Сайт онлайн-магазина Apple закрылся на прошлой неделе. Представитель американской компании объяснил это необходимостью пересмотра цен из-за чрезвычайно резких колебаний курса рубля, сообщает РИА Новости.

Apple уже повышала цены на свою продукцию в России 26 ноября. Тогда размер повышения в среднем составил 15-20%. С 16 декабря южнокорейская корпорация Samsung повысила в России рекомендованные розничные цены на ряд моделей мобильных устройств Galaxy.