Пользователи возвращаются к кнопочным телефонам вместо смартфонов - СМИ

Причина новой тенденции - чтобы меньше тратить время на соцсети.

Черно-белый экран, эсэмэски, фонарик. Именно так может выглядеть телефон будущего. Смартфоны оказались позади кнопочных аппаратов - по темпам развития рынка. На Западе появилось целое движение - молодежь возвращается к так называемым "звонилкам", чтобы не отвлекаться все время на общение в соцсетях и бесконечное пролистывание лент новостей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

За последний год продажи смартфонов в мире выросли всего на 2%. Кнопочные же телефоны получили плюс 5% - в два с половиной раза больше.

Читайте такжеКитаец-геймер провалился в люк и сломал коленную чашечку, но продолжил играть на смартфоне

300 гривень против 3 тысяч - за простой смартфон. Продавец Юрий говорит, кнопки выбирают те, кто устал бить экраны, их берут для работы и детям. Правда, развивать бюджетное направление производители не желают. Набор функций у старожилов связи – неизменный.

По подсчетам исследователей британского университета Дерби, активный пользователь смартфона не отрывает глаз от экрана почти четыре часа в сутки. То есть треть времени, свободного от сна.