В США обнародованы данные с кометы Чурюмова-Герасименко, переданные модулем Philae

Об этом рассказала специалист научной лаборатории Extra Terra Consortium Уральского федерального университета Наталья Безаева, передает ТАСС.

Сейчас в Сан-Франциско (США) она участвует в заседании Американского геофизического союза, на котором обнародованы новые уникальные данные, переданные на Землю модулем Philae.

"Магнитометр показал, что поверхность кометы абсолютно немагнитная. Магнитная насыщаемость этого небесного тела значительно меньше, чем у метеорита, лунной пыли, земных пород. Ее поверхность покрыта смерзшейся пылью, глубина которой достигает десятка сантиметров. Из-за нее, скорее всего, Philae и не мог надежно "пристыковаться" к комете и отскакивал от нее два раза", - рассказала Безаева.

По словам Натальи Безаевой, пока данных о кометной пыли у ученых нет. Однако уже известно, что плотность верхних слоев кометы равна 400 кг на один кубический метр, что значительно меньше плотности воды.

"Удивительно, но поверхность кометы не сплошная, а состоит из блоков. Например, в одной из точек величина блока составляет от 26 сантиметров до 4 метров, - пояснила Безаева. - А поверхность кометы похожа на мартовский снег, смешанный с грязью, который немного подмерз и кристаллизовался. Этим "жестким снегом" покрыта вся поверхность кометы".

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Ученый также сообщила, что температура на поверхности кометы - от минус 135 до минус 155 градусов и подчеркнула, что ни о какой жизни при таких температурах речи быть не может.

"На комете могут только находиться органические вещества, которые находятся в состоянии анабиоза. Возможно, при нагреве эти органические вещества могут "проснуться", - отметила Безаева.

По ее словам, специалисты Европейского космического агентства пока не спешат раскрывать всех данных, полученных модулем Philae с поверхности кометы. Но даже озвученные дают основания для того, чтобы пересмотреть теорию строения комет.