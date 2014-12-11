Ученые сомневаются, что воду на Землю принесли кометы - BBC
Ученые, проанализировав данные космической миссии "Розетта", поставили под сомнение теорию о том, что вода попала на Землю из комет.
В ноябре миссия Европейского космического агентства посадила зонд "Филы" на комету Чурюмова-Герасименко, передает ВВС Украина.
Исследователи пришли к выводу, что уникальная химическая сигнатура воды, которая содержится на этой комете, не соответствует земной воде. Свои выводы они опубликовали в журнале Science.
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По словам ученых, наиболее вероятный источник воды на Земле - это астероиды, которые являются плотными каменистыми телами, которые сформировались ближе к Солнцу, чем кометы.
Некоторые ученые говорят, что необходимо получить более полную информация, прежде чем полностью исключить вероятность теории о происхождении воды из комет.