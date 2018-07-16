Ученые выяснили, что одна из самых известных в мире христианских реликвий является подделкой

Исследование установило, что пятна на Туринской плащанице не совпадают с ранами Иисуса Христа и стекающими струйками крови.

Международная группа ученых пришла к выводу, что знаменитая на весь мир Туринская плащаница является подделкой. Выводы исследователи получили на основе анализа положения ран и струек крови.

Как пишет Naked Science, Туринская плащаница - одна из самых известных в мире христианских реликвий. Она является четырехметровым льняным полотном, в которое, по преданию, было завернуто тело Иисуса Христа после его смерти. Многие христиане уверены, что на плащанице отпечатаны лик и тело Христа.

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Сейчас в очередной раз научный мир выразил свое скептичное отношение к тезису о подлинности реликвии. Согласно выводам судмедэксперта Маттео Боррини (Matteo Borrini) и химика Луиджи Гарлашелли (Luigi Garlaschelli), пятна на Туринской плащанице не совпадают с ранами Иисуса Христа и стекающими струйками крови. Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Journal of Forensic Sciences.

В рамках эксперимента был использован манекен, настоящая человеческая кровь и ее искусственный заменитель, имеющий очень похожие свойства. Специалисты провели анализ струек крови на тыльной стороне левой руки и возле раны от копья на груди. Если верить отпечаткам на плащанице, кровь с тыльной стороны ладони и вдоль руки стекала под углом в 45 градусов, что, по мнению ученых, невозможно, если тело находится в лежачем положении.

Ученые также назвали нереалистичными следы от раны, полученной от копья. По мнению экспертов, кровь из нее стекала струйками, а не образовывала единое пятно. Еще одно пятно, находящееся в области поясницы, специалисты вообще не смогли воспроизвести в рамках эксперимента, хотя применяли разные позы для манекена.

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